نبيل حجي لوجيهة الجندوبي: عف عليهم النواب ماو البرلمان تحل والا مصلحتك عقود وزارة الثقافة

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انتقد النائب السابق نبيل حجي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مسرحية وجيهة الجندوبي لتركيزها على البرلمان المنحل.وتحدى نبيل حجي وجيهة الجندوبي أن تذكر بالاسم نواب تحصلوا على امتيازات مثلما ذكرت في مسرحيتها " بيغ بوسا" مضيفا " نحن اليوم في عهد سيدنا قيس سعيد".وأكد نبيل حجي أن هدف وجيهة الجندوبي من وراء استهداف النواب النظاف والي موش نظاف هو الحصول على الدعم من وزارة الثقافة.وكتب نبيل حجي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:" وجيهة لم تكن وجيهة في نقدها.قبل ما نبدى، خليني نذكر انو اكثر شريحة شبعت نقد و سب و اتهام و تشويه هي نواب الشعب. باللي عمل باللي ما عملش. باللي خدم باللي كركر. باللي كان نظيف باللي مكمك و عكعك.و هانا صابرين و ساكتين و قابلين.نتصور الفنان، ممثل او مطرب هو زادة موش فوق النقد او اللوم.يعني كي يسمح لروحو ينقد غيرو، من باب الديمقراطية، يسمح و يقبل من غيرو انو ينقدو. علاش يتغشش ؟ و علاش حملات المساندة على مجرد لوم ؟احنا قابلين و صابرين على نقد و تشويه و تجني الرئيس و السياسي و الفنان و المواطن لينا على بكرة ابينا. علاش هاذم ما يقبلوش النقد و اللوم (موش التشويه) ؟رانا بشر و مواطنين و عندنا عايلات و جيران و اصدقاء و زملاء احنا زادة.لوجيهة التي احترم امكانياتها الفنية :كي تكتب عرض مسرحي، عندك امانة، هي الرقي بالوعي و الذوق و الاحساس... موش فقط الضحك و عدد التذاكر المباعة.الامانة تقتضي انك تثبت في اللي تقولو، و اللي باش ياخذو اغلب المتلقين و يستبطنو.كي تقول انو النواب كانو ياخذو في الكراهب و البنزين (و هاذي مغالطة)، ثبت المعلومة هاذي صحيحة والا لا ؟ النواب ياخذو في سيارات و بنزين ؟ والا اضرب، الضربة فيهم تجيب متفرجين و تصفيق ؟كي تقول نواب زورو شهائد علمية باش يخدمو أقاربهم، عندك اسم نائب واحد (مالنظاف والا اللي موش نظاف) دلس شهادة خدّم بيها قريبو ؟ والا اضرب، الضربة فيهم تجيب متفرجين و تصفيق ؟اخيرا، لوجيهة، و لكل من سيعلق :البلاد هاذي ما تحبش الفساد ؟ فنانيها، موظفيها، بوليسيتها، طبتها، قباضاتها، بلدياتها، محاكمها .... نظاف؟البلاد هاذي قررت تخلي النظاف لكل على جنب و تنتخب في مجلس النواب كان الفاسدين ؟ يعني الشعب النظيف قرر ينتخب اللي موش نظاف، فقط باش يسبهم من بعد ؟اخيرا،ماو تحل المجلس، ماو سيدكم رتحكم منا، سيبونا عاد، عفو علينا.اللي يقلق يسبنا الكل دون استثناء او تنسيب، اللي خدم و اللي كركر، اللي اتقى الشبهات و اللي عكعك ؟عفو علينا، دخلنا للتاريخ احنا. و اعملو "مسرح" بنقد اللي يحكم تو و ينقد سياساتو الحالية و القادمة... كانكم تلوجو على مصلحة تونس موش على العقود و على دعم وزارة الثقافة و على انتاجات القنوات العمومية و الخاصة."