حمة الهمامي: الاستفتاء قد فشل وعلى الرئيس قيس سعيّد أن يرحل

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حمة الهمامي لفاروق بوعسكر: "برّة اشكي..التهديدات ما تخوفناش"

قال الأمين العام لحزب العمّال، حمة الهمامي، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد "بن علي جديد".وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على الجوهرة أف أم أن سعيّد قام بتجميع كل السلطات، وصاغ دستورا على المقاس".كما أوضح أيضا أنه رجل "خطير" ويملك مشروعا استبداديا، وفق قوله.وأكد أنه "يجب تعبئة جميع التونسيين والقوى الديمقراطية والنقابية من أجل التصدي لهذا المشروع الاستبدادي الانقلابي".وقال حمة الهمامي، إن "الاستفتاء قد فشل وعلى الرئيس قيس سعيّد أن يرحل".وأضاف أن "هيئة الانتخابات هيئة مُنصّبة" وأن "هناك تزويرا في نتائج الاستفتاء".وتابع الهمامي في ردّه على توعّد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر بمقاضاة كل من يشكّك في عمل الهيئة ونتائج الانتخابات: "برّة اشكي والتهديدات ما تخوفناش".