الطبوبي: نختلف مع من يُسير البلاد في وجهات النظر ... لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية فالاتحاد لا يساوم أحدا

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علّق اليوم الخميس 04 أوت 2022 الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي على تصريحات السفير الأمريكي المقترح بخصوص الشأن الداخلي لتونس.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم من صفاقس، قال الطبوبي إن السفير الأمريكي الجديد يريد فرض التطبيع على تونس وتحويلها إلى ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف 'نختلف مع من يُسير البلاد في وجهات النظر لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار الوطني فالاتحاد لا يساوم أحدا في ذلك'.يُذكر أن السفير الأمريكي المُقترح جوي هود قال أمام الكونغرس إنه "قادم الى تونس لوضعها على مسار الاستقرار' ودعا السلط الامريكية لاستخدام جميع أدوات الضغط للعودة الى المسار الديمقراطي.كما أكد أنه سيسهر على جعل الانتخابات القادمة شاملة وشفافة داعيا الى التعاون مع الجيش لتعزيز حقوق الانسان.يُشار إلى أن العديد من المنظمات والشخصيات السياسية في تونس، طالبت برفض أوراق اعتماد السفير المقترح.