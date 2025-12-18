Babnet   Latest update 19:05 Tunis

المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة اسبانيا الدولية استعدادا لكاس امم افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 19:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يشارك المنتخب التونسي لكرة اليد في دورة اسبانيا الدولية خلال شهر جانفي المقبل استعدادا لكاس امم افريقيا المقررة برواندا من 21 الى 31 جانفي المقبل.
ويتضمن برنامج مشاركة السباعي التونسي ثلاث مقابلات ايام 9 جانفي ضد سلوفاكيا و10 جانفي ضد اسبانيا و11 جانفي ضد منافس سيتحدد لاحقا.
وجدير بالتذكير ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات غينيا والكامرون وكينيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320464


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
19°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :