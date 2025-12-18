المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة اسبانيا الدولية استعدادا لكاس امم افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك المنتخب التونسي لكرة اليد في دورة اسبانيا الدولية خلال شهر جانفي المقبل استعدادا لكاس امم افريقيا المقررة برواندا من 21 الى 31 جانفي المقبل.

ويتضمن برنامج مشاركة السباعي التونسي ثلاث مقابلات ايام 9 جانفي ضد سلوفاكيا و10 جانفي ضد اسبانيا و11 جانفي ضد منافس سيتحدد لاحقا.

وجدير بالتذكير ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات غينيا والكامرون وكينيا.