أيام قرطاج السينمائية 2025: الإعلان عن جوائز «شبكة» و«تكميل» ضمن قسم «قرطاج المحترفين»

تمّ مساء الخميس الإعلان عن نتائج جوائز ورشتي «شبكة» و«تكميل»، المندرجتين ضمن قسم «قرطاج المحترفين»، وذلك في إطار فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل من 13 إلى 20 ديسمبر 2025.
وجاء الإعلان في ختام أيام العمل المخصّصة لمرافقة المشاريع السينمائية العربية والإفريقية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.




جوائز ورشة «شبكة»

* جائزة المركز الوطني للسينما والصورة:
فيلم «انبثاث» للمخرج التونسي وليد مطار.
* جائزة الجزيرة الوثائقية:
فيلم «على الحلوة ومرة» للمخرج الأردني عبد السلام الحاج.
* جائزة مهرجان البحر الأحمر:
فيلم «عرس الشهيد» للمخرج السوداني ياسر فايز.
* جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية وجائزة قناة TV5 Monde:
فيلم «الأرض البعيدة» للمخرجة المصرية نادين صليب.
* جائزة Canal+ إفريقيا:
فيلم «النفس الأخير» للمخرج كيفن مافاكالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جوائز ورشة «تكميل»

* جائزة المركز الوطني للسينما والصورة:
فيلم «وقائع زمن الحصار» للمخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب.
* جائزة الجزيرة الوثائقية:
فيلم «المغارة» للمخرجة المصرية منى لطفي.
* ثلاث جوائز لفيلم «صولو» للمخرج التونسي أمين بوخريص:

* جائزة مهرجان البحر الأحمر
* جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفونية
* جائزة «موزاييك» لمخبر ما بعد الإنتاج
* جائزة Mad Solution:
فيلم «انبثاث» للمخرج وليد مطار.
* جائزتان لفيلم «أنت لا تموت مرتين» للمخرجة التونسية هاجر وسلاتي:

* «BATI – Touch Afrique»
* «ليث للإنتاج»
* جائزة DTS للمونتاج الصوتي:
فيلم «سأموت حرًا» للمخرج التونسي محرز القروي.
* جائزة Canal+ إفريقيا:
فيلم «والاتا» للمخرج المالي بوبكر غاغو توريه.
* جائزة المعهد الفرنسي بتونس:
فيلم «الم يل» للمخرج التونسي مروان الهشكال.
* جائزة القوبنطيني:
توزّعت بين فيلمين تونسيين:

* «حرّة» للمخرج طارق الخلادي
* «سعاد ولمين» للمخرج محمد علي النهدي


الخميس 18 ديسمبر 2025
