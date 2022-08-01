قريبا : إطلاق تطبيقة المعرف الرقمي التونسي وإلغاء التعريف بالإمضاء

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وكان وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، قدم يوم الأربعاء الماضي ، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عرضا حول أهم الاستعدادات لإطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال وبوابة المواطن والمضمون الإلكتروني على الخط.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع سيتم إطلاقه يوم الأربعاء 3 أوت المقبل، وأن "لقاء بودن مع بن ناجي يندرج في إطار الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن".وتمثل الهوية الرقمية، وفق المصدر ذاته، على الجوال "ء-هوية"، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، وستسمح لهم بالنفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط. كما ستضمن لهم تأمين معاملاتهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل.أما مضمون الحالة المدنية الحامل لرقم الحالة المدنية والختم الالكتروني المرئي فسيكون أول خدمة يتم تأمينها باستعمال الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن "ء-بوابة".