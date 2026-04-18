مدنين: شركة أهلية محلية مختصّة في الفلاحة وتربية الماشية تدخل طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف

دخلت شركة أهلية محلية مختصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية، اليوم السبت، طور النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، لتصبح الشركة الأهلية الثامنة بهذه المعتمدية والسابعة في اختصاص الفلاحة، باعتبار الخصوصية الفلاحية للمنطقة، واكتساب أهلها تقاليد في المجال، وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور.وأضاف بودور، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 4 شركات أهلية ستدخل قريبا طور النشاط، في انتظار حصولها على التمويل منها شركتان في مجال تربية الابقار واثنتين في تربية الإبل، وذلك من جملة 20 شركة أهلية في مراحل مختلفة جعلت من هذه معتمدية سيدي مخلوف في الصدارة من حيث عدد الشركات الاهلية بها.وأكّد على أهمية دور هذه الشركات في تغيير المشهد بالمنطقة سواء من الجانب الاقتصادي التنموي أوالاجتماعي من خلال خلق مواطن شغل، واستقرار المواطنين بمناطق كادت تصبح مهجورة، إلى جانب التماسك الاجتماعي، وخلق ديناميكية، بما يفسّر تحسن مؤشر التنمية بهذه المعتمدية التي ارتقت من المرتبة الثامنة جهويا الى المرتبة الرابعة، وفق قوله.وتولّى والي مدنين وليد الطبوبي، بمناسبة تدشين هذه الشركة الأهلية الجديدة، تسليم شهادات ختم تكوين في مجال تربية الماشية لفائدة 17 متكوّنا من أعضاء الشركات الأهلية والذين تم تكوينهم في إطار توفير أسباب النجاح لهذه المشاريع، على غرار إتمام 15 منتفعا الجانب النظري في مجال تربية الابقار وصناعة الجبن بمعتمدية سيدي مخلوف في فضاء وفرته لهم المعتمدية لتجنيبهم عناء التنقل الى مركز التكوين، وسيواصلون الجانب التطبيقي من التكوين بسيدي ثابت من ولاية أريانة خلال الفترة المتراوحة من 26 الى 30 افريل الجاري، علما أنه تم توفير حافلة لنقلهم.وتم بنفس المناسبة افتتاح موسم الجزّ بما يشمله من فقرات تراثية أصيلة.