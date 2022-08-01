حمام الانف : عصابة ترويع ركاب القطار في قبضة الأمن

تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أول أمس و إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية وتحديدا قطار حمام الانف من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تتكون من 3 أنفار روعوا ركاب القطار بالنسل والسلب وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد بطعنهم وتشويههم وبعرض هوياتهم على الناظم الألي تبين وأنهم محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والسلب .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالتهم على القضاء .