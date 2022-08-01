حمام الانف : عصابة ترويع ركاب القطار في قبضة الأمن

الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل العمومي و مكافحة النشل

Publié le Lundi 01 Août 2022 - 08:08قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أول أمس و إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية وتحديدا قطار حمام الانف من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تتكون من 3 أنفار روعوا ركاب القطار بالنسل والسلب وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد بطعنهم وتشويههم وبعرض هوياتهم على الناظم الألي تبين وأنهم محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والسلب .


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالتهم على القضاء .

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