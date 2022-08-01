حمام الانف : عصابة ترويع ركاب القطار في قبضة الأمن

تمكن أعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أول أمس و إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية وتحديدا قطار حمام الانف من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تتكون من 3 أنفار روعوا ركاب القطار بالنسل والسلب وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد بطعنهم وتشويههم وبعرض هوياتهم على الناظم الألي تبين وأنهم محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والسلب .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالتهم على القضاء .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالتهم على القضاء .
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