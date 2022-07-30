على شاطئ الحمامات الجنوبية: الأيام المفتوحة لإقامة بستان المرحلة الثانية


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 00:01 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تريد الاستمتاع بالبحر كل يوم وقضاء العطلة الصيفية في رفاهية؟


مرحبا بك في الأيام المفتوحة لإقامة بستان المرحلة الثانية، وذلك يومي السبت6 والأحد 7 أوت 2022 ابتداء من التاسعة صباحا الى غاية السابعة مساء، بالحمامات الجنوبية قرب نزل الريجنسي، لتختار شقة أحلامك.

بعد النجاح الباهر الذي حققته مبيعات المرحلة الأولى. إقامة بستان تنطلق في مرحلتها الثانية في قلب المنطقة السياحية وعلى بعد أمتار من البحر بالحمامات.


سواء كنتم ترغبون في السكن، قضاء العطل/عطلات نهاية الأسبوع أو الاستثمار، لكم خيارات واسعة للشقق من S+0 الى S+3والتي لا تزال متاحة ولكم حرية الحجز على الفور.
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لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.

هذه الأيام ستتيح لكم فرصة اكتشاف اقامة بستان المرحلة الثانية، التي استخدمت فيها أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي...وسوف يقوم فريقنا التجاري بالإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وكل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.

تخفيضات لفترة محدودة، هدايا ومفاجآت في انتظاركم في هذه الأيام المميزة، فكونوا من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.

للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على: 70258800 (216)
أو زوروا موقعنا: www.bousten.com

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