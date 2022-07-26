الاحتفاظ بثلاثة شبان إثر وفاة فتاة بعد سقوطها من جسر رادس

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان وحدة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية لثلاثة شبان على ذمة القضية المتعلقة بوفاة مسترابة لفتاة سقطت من أعلى جسر رادس.ووفق اذاعة موزاييك تحوّل أربعة شبان من بينهم فتاة ليلة أول أمس الى الحمامات لقضاء السهرة هناك على متن سيارة أحدهم، وعند العودة مرّوا عبر جسر رادس ولأسباب لا تزال مجهولة سقطت الفتاة من أعلى الجسر ليتم انتشال جثتها لاحقا من طرف أعوان الحرس البحري بعد اعلامهم بالحادثة من طرف مرافقي الفتاة.وبعد معاينة جثة الفتاة أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي من أجل الوفاة المسترابة تعهد به أحد قضاة التحقيق الذي أصدر انابة لفائدة وحدة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس لمباشرة الأبحاث والاحتفاظ بمرافقي الفتاة الثلاثة في انتظار الاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة القريبة من مكان الحادثة وسماع عدد من الشهود الذين كانوا متواجدين بالمكان.المصدر موزاييك