المحرس: افتتاح معرض النحٌات الهاشمي مرزوق بفضاء عليسة

باب نات -

..





في فضاء عليسة بمدينة الفنون التشكيلية المحرس، حطت الرحال مجموعة الإبداعات والأعمال من منحوتات للفنان النحات التونسي الهاشمي مرزوق في معرض النحت والرسم، منتزعة إعجاب ثلة من عشاق ونقاد الفن الذين حضروا افتتاح معرضه المتواصل إلى غاية 31 أوت 2022.فقد تنوعت أعمال هذا الفنان وتشعبت موضوعاته، وتميزت مشغولاته البرونزية بدقتها وحرفية الفنان الصانع فيها، وتوقه الشديد لبث روحه في المادة التي أستخدمها لأظهار الشكل، وقد سعى الفنان الهاشمي المرزوق منذ أكثر من خمسة عقود الى تنويع مواد منحوتاته في تلويناتها وأشكالها وأحجامها ديدنه الجمال المصقول والحركة في تنوع تعبيريتها كل ذلك ضمن سنوات من العمل المتواصل و الدؤوب وبحرفية ومهارة عرف بها بين جيله من الفنانين.الهاشمي مرزوق الفنان، إبن مدينة الفنون التشكيلية المحرس، والذي له عديد الأعمال الفنية المصنوعة بمواد مختلفة ومنحوتات اشتغلت على الحركة وتفاعلات الجسد. وهو الفنان الذي استطاع خوض مغامرة تشكيل الاحجام الكبرى اذ لا يقتصر عمله على التشكيل والرسم العام للتمثال بل يعرف خصوصية الحجم الملائم لأن النحت ليس موهبة، فهو علم بالمقاييس وفهم للأبعاد وتمثل للمجسم العام لها حتى تكون في المستوى المنتظر.وائل الرميلي