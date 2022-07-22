فظيع في جبل الجلود: محل 11 منشور تفتيش يقتل شقيقه داخل مقهى طعنا بسكين

باب نات -

شهدت أمس إحدى المقاهي بجهة فتح الله التابعة لمنطقة جبل الجلود جريمة قتل بشعة ،حيث اقدم عنصر إجرامي محل 11 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السلب والاعتداء بالعنف الشديد على قتل شقيقه بسكين داخل المقهى بعد أن ترصده هناك .وكشف القاتل أنه هناك خلافات بينه وبين الضحية .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء من أجل تهمة القتل العمد.