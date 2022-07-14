رئيسة الحكومة تستقبل البطلة العالمية أنس جابر

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استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بطلة التنس العالمية أنس جابر مرفوقة بمدربها عصام الجلالي ومعدها البدني كريم كمون، وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.ونوّهت رئيسة الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة أنس جابر من خلال وصولها الى الدور النهائي لدورة وينبلدون كأول امرأة تونسية وعربية وافريقيا تصل الى هذا الدور المتقدم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وأكدت رئيسة الحكومة أن أنس جابر مثال يحتذى به بالنسبة للناشئة ومفخرة للمرأة التونسية، معتبرة أن هذه البطلة أدخلت البهجة والسرور على كل التونسيين على حد السواء، ورفعت راية تونس عاليا في المحافل الدولية.وشدّدت رئيسة الحكومة على ان الدولة ستقف وراء كل الرياضيين في كل الاختصاصات وستدعمهم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية واعلاء الراية التونسية، متمنية لأنس حظا أوفر ومزيد التألق من أجل التتويج بألقاب عالمية.من جهتها شكرت أنس جابر رئيسة الحكومة على هذا الاستقبال، مؤكدة انه سيشجعها على مزيد البذل والعطاء لتشريف الراية الوطنية، وتحقيق أهدافها المستقبلية وأهمها الحصول على المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل لاعبة التنس انس جابر اليوم الخميس بقصر قرطاج حيث تولى تكريم البطلة العالمية بتقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.