قضية نماء تونس دائرة الاتهام تصدر قرارها على الجبالي والدعداع وآخرين


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 20:34قراءة: 0 د, 55 ث
      
باب نات - صرح الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لباب نات اليوم الخميس أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستىناف بتونس قررت مساء اليوم رفض مطلب النيابة العمومية شكلا وارجاع ملف جمعية نماء تونس لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث لمواصلة أعماله .


وكانت النيابة العمومية قد استانفت قرار قاضي التحقيق بخصوص إبقاء المتهمين بحالة سراح على ذمة التحقيقات في قضية نماء تونس .




وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد رفعوا شكاية جزائية أكدوا فيها وجود تدفقات وتحويلات مالية أجنبية مشبوهة وردت على حسابات المتهمين وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
..




وكانت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، قد كشفت في شهر جوان الماضي بخصوص مستجدات هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج. وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249777



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 14 جويلية 2022 | 15 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
Babnet
25°
Babnet32°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2432°-2334°-2434°-2535°-25
  • Avoirs en devises
    24214,3

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,21967 DT        1$ =3,18533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1192,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   