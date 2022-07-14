مقرين: القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش في قضايا نهب وسطو

باب نات -

تمكن أعوان الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أمس من القبض على مصنف خطير من مواليد 1985 من أصحاب السوابق العدلية أصيل فتح الله جبل الجلود محل 13 منشور تفتيش من أجل العنف الشديد و السرقة ومحل تتبع في قضايا أخرى من أجل السرقة من داخل منازل على مستوى مقرين، حي شاكر، سيدي رزيق، مقرين الرياض...بالتحري معه اعترف بارتكاب عدة عمليات سطو ونهب .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.