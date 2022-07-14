مقرين: القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش في قضايا نهب وسطو


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 08:11قراءة: 0 د, 27 ث
      
باب نات - تمكن أعوان الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أمس من القبض على مصنف خطير من مواليد 1985 من أصحاب السوابق العدلية أصيل فتح الله جبل الجلود محل 13 منشور تفتيش من أجل العنف الشديد و السرقة ومحل تتبع في قضايا أخرى من أجل السرقة من داخل منازل على مستوى مقرين، حي شاكر، سيدي رزيق، مقرين الرياض...


بالتحري معه اعترف بارتكاب عدة عمليات سطو ونهب .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249734



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 14 جويلية 2022 | 15 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
Babnet
27°
Babnet32°Babnet% 74:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2533°-2434°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    24382,2

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,20937 DT        1$ =3,19648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1147,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   