مقرين: القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش في قضايا نهب وسطو

باب نات - تمكن أعوان الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أمس من القبض على مصنف خطير من مواليد 1985 من أصحاب السوابق العدلية أصيل فتح الله جبل الجلود محل 13 منشور تفتيش من أجل العنف الشديد و السرقة ومحل تتبع في قضايا أخرى من أجل السرقة من داخل منازل على مستوى مقرين، حي شاكر، سيدي رزيق، مقرين الرياض...
بالتحري معه اعترف بارتكاب عدة عمليات سطو ونهب .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
بالتحري معه اعترف بارتكاب عدة عمليات سطو ونهب .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
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