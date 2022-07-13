على مستوى محطة الارتال بحمام الأنف: القبض على عنصر ارهابي خطير و5 عناصر اجرامية


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 10:48قراءة: 0 د, 22 ث
      
باب نات - تمكن اعوان الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أمس من إيقاف عنصر ارهابي من مواليد 1979 أصيل سبيبة القصرين محل تفتيش من أجل الإنتماء لتنظيم إرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية في الشعانبي.



هذا وتم في نفس السياق القبض على 5 عناصر إجرامية محل تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، الأضرار بملك الغير.


وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية وتحرير محضر بحث في الغرض.

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