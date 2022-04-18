القضاء الألماني يتّجه الي حرمان فاتن الفازع من حضانة ابنتها اثر الجدل حول تصريحاتها في اذاعة الديوان‎‎

هاجمت الاثنين 18 أفريل، الكاتبة فاتن الفازع ما وصفته اعلام المجاري بسبب الجدل الذي أثير حول تصريحاتها بخصوص السماح بالعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج مؤكدة انه تم اخراج كلامها من سياقه وتهويله حسب تقديرها.وأكدت فاتن الفازع المتواجدة حاليا في ألمانيا، أنها بسبب هذا الجدل اصبحت مهددة بالحرمان من حضانة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات مشيرة الي انها تلقت استدعاء في الغرض من طرف القضاء الألماني.وأوضحت ان زوجها السابق لجأ للقضاء الالماني للحصول على الحضانة التامة وقام بمعاينة تصريحاتها والتعليقات عليها عبر عدل منفذ.