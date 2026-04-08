Babnet   Latest update 21:26 Tunis

تونس واليابان يؤكدان على تعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة وإتمام الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d6b39c2f7060.55972581_ihgknejfoqmlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 20:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 08 أفريل 2026 ب SAITO Jun سفير اليابان الجديد بتونس.
وكانت المقابلة مناسبة عبر خلالها الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي وعن الحرص والاستعداد لمزيد تطويره في كافة المجالات لاسيما المجال الإقتصادي.
وأكد الجانبان في هذا الإطار على توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الإستثمارات اليابانية المباشرة في تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرين الى اهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية و تشجيع الإستثمار بما يمكن من توقيعها في أفضل الأجال لتكون خير حافز لدفع الإستثمار والتعاون المثمر بين البلدين.

كما اتفقا على ضرورة التنسيق و الإعداد الجيد للمنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المزمع تنظيمه قبل موفى السنة الجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327110

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet

مقالات رأي >>