تونس واليابان يؤكدان على تعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة وإتمام الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 08 أفريل 2026 ب SAITO Jun سفير اليابان الجديد بتونس.وكانت المقابلة مناسبة عبر خلالها الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي وعن الحرص والاستعداد لمزيد تطويره في كافة المجالات لاسيما المجال الإقتصادي.وأكد الجانبان في هذا الإطار على توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الإستثمارات اليابانية المباشرة في تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرين الى اهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية و تشجيع الإستثمار بما يمكن من توقيعها في أفضل الأجال لتكون خير حافز لدفع الإستثمار والتعاون المثمر بين البلدين.كما اتفقا على ضرورة التنسيق و الإعداد الجيد للمنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المزمع تنظيمه قبل موفى السنة الجارية.