الفازع: وصلني استدعاء من المحكمة لتسليم حضانة ابنتي إلى والدها

أكدت الكاتبة فاتن الفازع، اليوم الإثنين، أثناء استضافتها في برنامج "رمضان شو" على اذاعة موزاييك، أنها مهددة بالحرمان من حضانة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وذلك على خلفية قضية تقدم بها ضدها طليقها في ألمانيا، بسبب تصريحاتها الإعلامية حول غشاء البكارة، والتي أكدت خلالها بأنها تسمح لابنتها مستقبلاً بالقيام بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج.وأكدت الفازع أنه وصلها استدعاء من المحكمة لتسليم حضانة ابنتها إلى والدها، قائلةً إن الأمر قد يصل إلى حرمانها من رؤية الطفلة.وأوضحت أنه تم تمت ترجمة تصريحاتها والتعاليق الفايسبوكية المصاحبة لها إلى الألمانية عبر مترجم محلف وبحضور عدل منفذ، ليستند عليها طليقها لرفع قضية ضدها.وقالت:" الإعلام هول تصريحاتي وتم إخارجها تماماً عن سياقها.. خفت وبكيت لكن ذلك رأيي ولن أغيره".