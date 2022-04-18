في لقاءه بالغنوشي ... الشابي يعرض مبادرته من أجل تشكيل "جبهة للخلاص الوطني"


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 13:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أدّى أحمد نجيب الشابي زيارة إلى مقر حركة النهضة بمونبليزير اليوم الإثنين 18 أفريل 2022. حيث استقبله راشد الغنوشي رئيس الحركة مصحوبا بأعضاء من المكتب التنفيذي.


ووفق بلاغ للحركة كان اللقاء مناسبة عرض خلالها الشابي مبادرته من أجل تشكيل "جبهة للخلاص الوطني" للخروج بتونس من أزمتها المركّبة والمتراكمة. وتفاعل مع استفسارات حركة النهضة التي سبق أن عبّرت عن تثمينها للمبادرة.




ووفق نفس البلاغ, كان التقارب واضحا في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ. كما تم
الاتفاق على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية.

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