الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع بمعرض تونس الدولي للكتاب

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 06:55
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب 2026 عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري، وذلك ضمن فعاليات التظاهرة المتواصلة من 23 أفريل إلى 3 ماي.

جائزة البشير خريف للرواية (15 ألف دينار)

أمينة زريق – تحت جسر أمستردام*
سفيان بن فرحات – Ramla cœur-de-citron*
محمد رويس – أجنحة من تراب*


جائزة علي الدوعاجي للأقصوصة (15 ألف دينار)

اسمهان الشعبيوني – ابنة الحياة*
حفيظة قارة بيبان – أنا والقاتلة وظلالنا*
معز نعيجة – تفاصيل جميلة*

جائزة فاطمة الحداد للفلسفة

تم حجب الجائزة بسبب عدم توفر التنافس (مترشح وحيد).

جائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية (15 ألف دينار)

Campisi – De l'émirat islamique à la conquête chrétienne de Sicile*
العادل خضر – في الحب والح(ر)ب*
محمد الحداد – علمنة الإصلاح الديني*

جائزة مصطفى خريف للشعر (15 ألف دينار)

محمد الخالدي – الأميرة ما تزال تنتظر في شرفتها*
محمد الناصر المولي – لا بيت لشباك القصيد*
محمود الطارقي – الحياة بعد ضحكة هند رستم*

جائزة الصادق مازيغ للترجمة (15 ألف دينار)

أحمد حيزم – من واحة إلى أخرى*
أشرف القرقني – هوس الترسل*

جوائز النشر

سيتم الإعلان لاحقًا عن:

* جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال
* جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسي

إعلان النتائج النهائية

من المنتظر الإعلان عن الفائزين يوم 2 ماي، وفق ما أكده محمد صالح القادري، بعد تأجيل الموعد لأسباب تنظيمية.

إقبال متزايد على المشاركة

وسجلت الدورة الحالية عددًا هامًا من الترشحات، خاصة في الرواية والشعر، ما يعكس حركية المشهد الأدبي التونسي وتنامي الإنتاج الثقافي.
