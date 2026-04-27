الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع بمعرض تونس الدولي للكتاب

جائزة البشير خريف للرواية (15 ألف دينار)





جائزة علي الدوعاجي للأقصوصة (15 ألف دينار)



جائزة فاطمة الحداد للفلسفة



جائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية (15 ألف دينار)



جائزة مصطفى خريف للشعر (15 ألف دينار)



جائزة الصادق مازيغ للترجمة (15 ألف دينار)



أعلنت الهيئة المديرة للدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب 2026 عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري، وذلك ضمن فعاليات التظاهرة المتواصلة من 23 أفريل إلى 3 ماي.تحت جسر أمستردام*Ramla cœur-de-citron*أجنحة من تراب*ابنة الحياة*أنا والقاتلة وظلالنا*تفاصيل جميلة*تم حجب الجائزة بسبب عدم توفر التنافس (مترشح وحيد).De l'émirat islamique à la conquête chrétienne de Sicile*في الحب والح(ر)ب*علمنة الإصلاح الديني*الأميرة ما تزال تنتظر في شرفتها*لا بيت لشباك القصيد*الحياة بعد ضحكة هند رستم*من واحة إلى أخرى*هوس الترسل*سيتم الإعلان لاحقًا عن:* جائزة عبد القادر بن الشيخ لأفضل ناشر لقصص الأطفال* جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر تونسيمن المنتظر الإعلان عن الفائزين يوم 2 ماي، وفق ما أكده محمد صالح القادري، بعد تأجيل الموعد لأسباب تنظيمية.وسجلت الدورة الحالية عددًا هامًا من الترشحات، خاصة في الرواية والشعر، ما يعكس حركية المشهد الأدبي التونسي وتنامي الإنتاج الثقافي.