وزير الاقتصاد يتحادث مع مديرة مكتب UNOPS بتونس


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 17:36 قراءة: 0 د, 49 ث
      
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ظهر اليوم ب Nathalie Angibeauمديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بتونس مرفوقة بعدد من خبراء المكتب.

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وكانت المقابلة وفق بلاغ للوزارة مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط مكتب UNOPS في تونس في الفترة الأخيرة وبرامج عمله للمرحلة القادمة.

وثمن سمير سعيد في هذا الإطار جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وما يقدمه من مساعدة ودعم للنشاط التنموي في تونس، معربا عن الحرص لمزيد تطوير هذا التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تم ضبطها كتوجهات أساسية في المخطط التنموي القادم من ذلك مجالات التنمية البشرية وإقتصاد المعرفة والإدماج الاجتماعي ودفع المبادرة، خاصة لدى الشباب والإقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية والتهيئة الترابية.
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من جانبها أكدت Nathalie Angibeau حرص المنظمة على مواصلة هذا التعاون المثمر مع تونس وتوسيع قاعدته خاصة في المجالات الاجتماعية والبنية الأساسية وتقديم الخبرة في إدارة المشاريع.


كما أعربت Angibeau عن إستعداد المكتب للمساعدة في تجسيم التوجهات والأولويات التي تم ضبطها في الخطة التنموية القادمة من خلال تقديم الخبرة الضرورية والدعم الفني اللازم على جميع المستويات.

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