الصين تفتتح أعلى جسر في العالم

أعلنت حكومة مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين أن جسر هواجيانغ جراند كانيون سيفتتح رسميًا أمام حركة المرور في 28 شتنبر الجاري، بعد انتهاء أشغال بنائه التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.



ويُتوقع أن يسجل الجسر رقماً قياسيًا عالميًا جديدًا كـ أعلى جسر في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 625 متراً فوق سطح نهر هواجيانغ.



مواصفات هندسية غير مسبوقة



تفوق تكنولوجي: 21 براءة اختراع



قويتشو… عاصمة الجسور العالمية



يمتد الجسر على طول 2890 متراً، مع امتداد رئيسي يبلغ 1420 متراً، وهو ما يجعله أيضًا أطول جسر بامتداد رئيسي في منطقة جبلية على الإطلاق.وبهذا الإنجاز، سيكون الجسر قد حطم رقمين قياسيين عالميين في نفس الوقت:أعلى جسر في العالمأطول امتداد رئيسي في منطقة جبليةلم يكن المشروع مجرد تحدٍّ هندسي، بل تميز بإنجازات تكنولوجية مبهرة. فقد حصل على 21 براءة اختراع معتمدة، بفضل تصميمه المقاوم للرياح وتقنيات البناء على الارتفاعات الشاهقة.وقد تم اعتماد عدد من هذه الابتكارات التقنية في المعايير الوطنية الصينية لتشييد الجسور، ما يجعل المشروع نموذجاً يحتذى به في مجال البنية التحتية المتقدمة.تعد مقاطعة قويتشو اليوم واحدة من أهم المناطق في العالم من حيث مشاريع الجسور العملاقة.فمن أصل 100 جسر الأعلى في العالم، توجد حوالي النصف في قويتشو، بما فيها أعلى ثلاثة جسور تم بناؤها عالميًا، مما يعكس الريادة الصينية في هندسة الجسور الحديثة.