بنزرت: شاحنة ثقيلة تصطدم بمسلك المترجلين في الجسر المتحرك وتكاد تسقط في البحر


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 09:58قراءة: 0 د, 16 ث
      
شهد الجسر المتحرك في ولاية بنزرت حادثا تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة لنقل الآجر بممر المترجلين.

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ووفق المعطيات انحرفت الشاحنة عن مسارها في وقت متأخر ليل الاربعاء ودخلت في مسلك المترجلين وكادت ان تسقط في البحر لكن القضبان الحديدية انقذت الموقف.

وقد ملا الآجر محيط الجسر المتحرك مع تدخل الاجهزة المختصة على عين المكان.
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