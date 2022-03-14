بسبب ترويج المخدرات :6 سنوات سجنا لعون أمن وديواني

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قررت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب6 سنوات سجنا في حق عون أمن وديواني و5 متهمين آخرين اتهموا بتكوين وفاق لترويج المخدرات للشبان مقابل مبالغ مالية ،بجهتى لافيات وشارع مدريد بالعاصمة ،وكشفت الأبحاث أن عناصر تلك الشبكة كانوا يروجون المخدرات ايضا بالملاهي الليلية وبالحانات.وقد وجهت للمتهمين تهم مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.