الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 24 (المجموعة الأولى)

أعلنت الجهات المختصة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الأولى)، والتي تُجرى يوم الاثنين انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

تعيينات حكام المجموعة الأولى

* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين
الحكم: حسان السالمي


* نادي حمام الأنف – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: عبد السلام ماني

* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب
الحكم: خالد قويدر

* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: حسام بولعراس

* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين
الحكم: خليل الجريء

* بعث بوحجلة – الهلال الشابي
الحكم: محرز المالكي

* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة
الحكم: باسم بالعيد

برنامج المجموعة الثانية

وتُجرى مباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 28 أفريل، وتشمل المواجهات التالية:

* القلعة الرياضية – هلال الرديف
* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف
* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي
* مستقبل القصرين – الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة
* أمل بوشمة – جمعية أريانة
* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية
