الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 24 (المجموعة الأولى)

تعيينات حكام المجموعة الأولى





برنامج المجموعة الثانية



أعلنت الجهات المختصة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الأولى)، والتي تُجرى يوم الاثنين انطلاقًا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرينالحكم: حسان السالمي* نادي حمام الأنف – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةالحكم: عبد السلام ماني* اتحاد بوسالم – كوكب عقاربالحكم: خالد قويدر* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسيالحكم: حسام بولعراس* مكارم المهدية – اتحاد تطاوينالحكم: خليل الجريء* بعث بوحجلة – الهلال الشابيالحكم: محرز المالكي* محيط قرقنة – أمل حمام سوسةالحكم: باسم بالعيدوتُجرى مباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 28 أفريل، وتشمل المواجهات التالية:* القلعة الرياضية – هلال الرديف* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي* مستقبل القصرين – الملعب القابسي* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة* أمل بوشمة – جمعية أريانة* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية