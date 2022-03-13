فاجعة تهز منطقة الدندان تسرب للغاز في منزل 3 أعوان سجون ووفاة أحدهم


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 14:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استفاق صباح اليوم اهالي منطقة الدندان وتحديدا سكان نهج باكستان على وقع حادثة أليمة تمثلت في تسرب للغاز في منزل 3 أعوان سجون يعملون بالسجن المدني بالمرناقية أدى إلى وفاة أحدهم فيما تم نقل البقية إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالحرجة .

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وقد تعهد أعوان منطقة الأمن الوطني بمنوبة بفتح بحث في الغرض باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة التى أذنت ايضا برفع جثة العون المتوفى لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

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