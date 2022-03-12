بسبب أميمة العياري... لحمت بين فاتن الفازع وزياد المكي

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دخل الكرونيكور في برنامج " jeuditout" على قناة الحوار التونسي زياد المكي في جدال مع الكاتبة فاتن الفازع بسبب تصريحاتها في حصة O'Star من تقديم أميمة العياري.وقال المكي " أن فاتن الفازع بخطابها تنشر الرذيلة في المجتمع" مضيفا " شخصيا ارتكب المعاصي لكن ارفض التحدث عن العلاقات الحميمية في الاعلام لاننا محافظون ومسلمون".من جانبها ردت فاتن الفازع على المكي قائلة " انت منافق".وكانت الكاتبة فاتن الفازع قالت في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" أنها تقبل أن تقيم ابنتها علاقة خارج إطار الزواج وأنها متمردة على المجتمع.وأضافت "نقبل بنتي تعمل علاقة خارج إطار الزواج، خاترها تعيش البرة ومنتصورش تبقى عذراء للعرس وهذا دليل على إنها منسجمة مع بدنها ووقيت نقبلوا الأمور هذا مدام لي بش يعملها موش بش يظر حد".وتابعت " هذه الأمور ماهياش عيب واليوم مافماش حب عذري خاتر كل واحد عندو مصلحة".وقالت أن حياتها ملكها ولا تستطيع أن تفرض عليها فكرها مضيفة " لا يوجد معنى للحب العذري الآن ما دامت تجارة ترقيع البكارة رابحة في المصحات".