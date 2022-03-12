أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب ودرجات الحرارة في انخفاض


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 08:30 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تغييرات منتظرة في حالة الطقس اليوم السبت ومؤشرات الغيث النافع حاضرة على أغلب المناطق، بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و تكون الأمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بعد الظهر و أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

...

وتهب الرياح جنوبية قوية قرب السواحل و اثناء ظهور السحب الرعدية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحر شديد الاضطراب و مضطرب بخليج قابس والنشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة و الصيد البحري تصبح سارية المفعول بداية من العاشرة صباحا..

أما درجات الحرارة ففي انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 18 و 22 درجة ببقية المناطق و تصل محليا الى 25 درجة بالجنوب الشرقي..

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