رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي... الأسباب

باب نات - تعهدت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في قضية مدنية وشكاية جزائية ضد قناة الحوار التونسي كان قد رفعها الملحن الناصر صمود والشاعر المنصف البلدي بسبب بث واستغلال اغنية محبوبي "مثلتك قمرة " على القناة دون ترخيص من الشاكين و دون الرجوع لهما للحصول على ترخيص منهما باعتبار أنهما من كتبها ولحنا تلك الأغنية .
وباتصالنا بمحامي الشاكيين الأستاذ أحمد بن حسانة أكد صحة الخبر موضحا أن القضية تعهدت بها المحكمة الابتدائية بتونس وعينت لها جلسة قريبة وان القضية لها علاقة بحق الملكية الأدبية والفنية ،باعتبار ان القناة قد بثت الأغنية المذكورة دون حصول على ترخيص من اصحابها الناصر صمود والمنصف البلدي .
يذكر أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أصدرت في ديسمبر 2021 بلاغا ذكرت فيه جميع منظمي ومتعهدي الحفلات و السهرات والعروض الفنية العمومية، والوسطاء وأصحاب الفضاءات المعنيين من نزل ومطاعم، ومقاهي وملاهي وفضاءات ترفيهية بضرورة إحترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين وطلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة التونسية وخلاص المستحقات المستوجبة قانونا لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات و سهرات وعروض فنية.
وينبه البلاغ إلـى أنّ القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، خوّل للأعوان المؤهلين من قبل وزير الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة.وكل مخالف وفق البلاغ يطالب بغرم الضرر المادّي و المعنوي الذي تسبّب فيه للمؤلف، وهو معرّض أيضا إلى العقوبات الجزائيّة وفقا لما نصت عيه أحكام القانون المذكور أعلاه، مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سجلت فيه .فر
وباتصالنا بمحامي الشاكيين الأستاذ أحمد بن حسانة أكد صحة الخبر موضحا أن القضية تعهدت بها المحكمة الابتدائية بتونس وعينت لها جلسة قريبة وان القضية لها علاقة بحق الملكية الأدبية والفنية ،باعتبار ان القناة قد بثت الأغنية المذكورة دون حصول على ترخيص من اصحابها الناصر صمود والمنصف البلدي .
يذكر أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أصدرت في ديسمبر 2021 بلاغا ذكرت فيه جميع منظمي ومتعهدي الحفلات و السهرات والعروض الفنية العمومية، والوسطاء وأصحاب الفضاءات المعنيين من نزل ومطاعم، ومقاهي وملاهي وفضاءات ترفيهية بضرورة إحترام الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين وطلب الترخيص المسبق في حق المؤلف والملحن من المؤسسة التونسية وخلاص المستحقات المستوجبة قانونا لفائدة المؤلفين والملحنين التونسيين والأجانب عند تنظيمهم لحفلات و سهرات وعروض فنية.
وينبه البلاغ إلـى أنّ القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، خوّل للأعوان المؤهلين من قبل وزير الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضدّ المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصّة.وكل مخالف وفق البلاغ يطالب بغرم الضرر المادّي و المعنوي الذي تسبّب فيه للمؤلف، وهو معرّض أيضا إلى العقوبات الجزائيّة وفقا لما نصت عيه أحكام القانون المذكور أعلاه، مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سجلت فيه .فر
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