رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توفير كل الظروف للتونسيين العالقين في أوكرانيا ومساعدة الراغبين منهم على العودة

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 27 فيفري 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير كل الظروف المناسبة للتونسيين العالقين في أوكرانيا أو ببعض الدول المجاورة ومساعدة الراغبين منهم على العودة إلى أرض الوطن.كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تبخل أبدا حتى على شخص واحد بالإحاطة والرعاية في كل مكان.