وزير الإقتصاد والتخطيط وسفير سلطنة عمان يتباحثان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 17:55 قراءة: 0 د, 41 ث
      
إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة ب يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس.

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وكانت المقابلة مناسبة أكد خلالها الجانبان على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعلى الحرص المشترك لمزيد إثراءها من خلال العمل لتطوير التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى دفع الإستثمار في الاتجاهين وإستغلال الفرص المتاحة لإرساء مشاريع مشتركة، خاصة في القطاعات التي أحرز فيها البلدان تطورا وتقدما ملحوظا على غرار قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، مؤكدين في هذا السياق على أهمية دور القطاع الخاص وهياكل الدعم ذات العلاقة في بناء شراكات مثمرة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بالعلاقات الإقتصادية إلى مستويات أفضل.

كما تمّ التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الفني وتنويع مجالاته بما يمكّن من تحقيق استفادة مشتركة أكبر من هذه الآلية مع التأكيد على أهمية تنظيم زيارات ولقاءات بين رجال أعمال البلدين للبحث عن فرص الاستثمار والشراكة.


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