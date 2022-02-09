ميتا تنفي نيتها غلق فيسبوك وانستغرام في أوروبا

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 16:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
بلاغ صحفي - نفى متحدث رسمي بشركة ''ميتا'' وجود أي رغبة أو خطط للانسحاب من السوق الأوروبية إثر تداول وسائل الإعلام العالمية لخبر تهديد الشركة بإغلاق فيسبوك وانستغرام أمام المستخدمين الأوروبيين بسبب اللوائح الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية.

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وأضاف المتحدث أن ميتا وغيرها من الشركات والمؤسسات والخدمات، تعتمد بشكل رئيسي على نقل البيانات بين السوقين الأوروبي والأمريكي من أجل تشغيل خدماتها العالمية مع توفر مستوى معين من حماية البيانات.

وشدد على أن عملاق العالم الافتراضي يحتاج لقواعد عالمية واضحة لحماية تدفق البيانات بين القارتين على المدى الطويل شأنه شأن 70 شركة تعمل في العديد من القطاعات.
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كما كشف عن مراقبة التأثيرات المحتملة على العمليات التشغيلية في أوروبا خاصة مع التطورات المتلاحقة من أجل التمكن من تشغيل جل الخدمات العالمي، حسب قوله.



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