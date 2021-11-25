البطولة العربية الأكبر للتجديف الشاطئي في ضيافة الشارقة

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وصول بعض أفراد المنتخب التونسي لدبي

يشارك المنتخب التونسي للتجديف في النسخة الأولى للبطولة العربية للتجديف الشاطئي على شاطئ الحمرية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي الحمرية الرياضي وبالشراكة مع اتحاد الامارات للتجديف والشراع وعدد من المؤسسات الأخرى أيام 26و27 نوفمبر 2021.ويشارك المنتخب التونسي في 15 مسابقة مبرمجة في صنف الأواسط ودون 23 سنة والأكابر ذكور وإناث وقد تنقل إلى دبي بوفد متكون من جدافتين وسطيات بطلة العالم هالة بالحاج محمد وعيشة عبد العزيزوجدافان أواسط محمد ريان حفصة وبلال الفريقي الثالث عالميا.كما تكون منتخب الأكابر ودون 23 سنة من 05 جدافين : خديجة الكريمي وسارة الزمالي ومحمد خليل المنصوري وهاني سبايتية وضياء الدين الزغلامي.هذا ورافق الفريق الإطار الفني المتكون من المدربين المشرفين على هذه الأصناف إبتسام تريمش ومحمد المهني والصحبي الخرداني وشكري بن ميلاد، حيث ترأس الوفد أمين مال الجامعة مختار الصغيريوأكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للتجديف الشاطئي، أن البطولة ستكون الأكبر والأضخم في إمارة الشارقة، من حيث عدد المشاركين، مشيراً إلى أن التجهيزات تسير على قدم وساق لاستضافة الحدث، بالتعاون مع شركاء النجاح والتنظيم من الجهات المعنية.وأوضح جاني أن البطولة تمثل نقلة نوعية هائلة في منافسات الرياضات المائية، لاسيما التجديف الشاطئي، وتجسد مدى اهتمام إمارة الشارقة بالأجيال الجديدة، لدعم وتطوير اللعبة ونمو هذه الرياضة، من خلال الاستفادة من شواطئنا الواسعة.ورحب جاني بوفود المنتخبات المشاركة متمنيا لها النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن البطولة ستقام في ظل ما تشهده الإمارات من تعافي، جراء جائحة كورونا، واستضافة المنافسات يعكس النجاح الكبير الذي حققته في التصدي للجائحة، والبنية التحتية المميزة القادرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.وقال: «مقبلون على نسخة استثنائية للبطولة، وأدعو المشاركين والأجهزة الفنية والإدارية للتقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بدقة، للوصول إلى أفضل درجات النجاح، مقدماً الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل على جهودهم الكبيرة، من أجل الخروج بالحدث في أبهى صورة».