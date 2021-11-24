خلاف دقيش والجريء: الـ'كاف' تهدد الأندية والمنتخبات التونسية

أفادت اذاعة موزاييك أن الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم راسل وزارة الشباب والرياضة بمراسلة أكد من خلالها أن الجامعة التونسية لكرة القدم لا تتحمل أي مسؤولية في موضوع عدم دخول الجمهور في مباراة الجولة السادسة من مرحلة مجموعات تصفيات المونديال القطري وأنه لا دخل لأي لجنة قارة صلب الاتحاد الإفريقي بقرار منع الجمهور باعتباره من اختصاص الاتحاد الإفريقي وحده الذي ضبط شروط وآجال واضحة لكل الجامعات المنخرطة في الكاف.كما أكد الاتحاد الإفريقي أن الجامعة التونسية لكرة القدم قد أرسلت طلب الترخيص في آجاله باعتبار أن الجامعة قد أرسلت هذا الطلب قبل عدة أيام من موعد المباراة .وذكر الإتحاد الافريقي في مراسلته أنه في صورة التدخل في أعمال الجامعة أو إن كان المراد هو إلحاق الضرر بالمكتب الجامعي فإن الاتحاد الافريقي سيكون مضطرا للتدخل وهو ما سيضر بكرة القدم التونسية من خلال حرمان الأندية والمنتخبات التونسية من المشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم وذلك بالنسبة للمنتخبات أو بالنسبة للأندية .