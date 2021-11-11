ختْم التحقيق في قضية "قصيدة أحمد مطر" وتوجيه تهم المس من معنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لعامر عياد وعبد اللطيف العلوي

قالت الخميس 11 نوفمبر، المحامية ايناس الحراث ان حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ختم اليوم التحقيق في الملف الذي أحيل فيه كل من الاعلامي عامر عياد الذي صدرت فيه حقه بطاقة ايداع و النائب عبد اللطيف العلوي الذي تم ابقاؤه في حالة سراح .و أفادت ايناس حراث ان حاكم التحقيق وجه لعامر عياد وعبد اللطيف العلوي تهما تتعلق بالمس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة مشيرة الي انه سيقع توجيه الملف الى الدائرة الجناحية العسكرية لتقوم بتعيين جلسة محاكمة.