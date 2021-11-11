ختْم التحقيق في قضية "قصيدة أحمد مطر" وتوجيه تهم المس من معنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة لعامر عياد وعبد اللطيف العلوي

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 12:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قالت الخميس 11 نوفمبر، المحامية ايناس الحراث ان حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ختم اليوم التحقيق في الملف الذي أحيل فيه كل من الاعلامي عامر عياد الذي صدرت فيه حقه بطاقة ايداع و النائب عبد اللطيف العلوي الذي تم ابقاؤه في حالة سراح .


و أفادت ايناس حراث ان حاكم التحقيق وجه لعامر عياد وعبد اللطيف العلوي تهما تتعلق بالمس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة مشيرة الي انه سيقع توجيه الملف الى الدائرة الجناحية العسكرية لتقوم بتعيين جلسة محاكمة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 235946

Observateur  (Canada)  |Jeudi 11 Novembre 2021 à 13h 27m |           
في بلاد الطررني و الظلم و الإستبداد و الإنقلابات كل شيء تنجم تتوقعو و حتى حرية التعبير صارت جرم و رغم ذلك قصيدة أحمد مطر جعلها مع..ه المنيهلةالمريض النفسي رمو ستردد يوميا غصبا عنه و عن زبانيته العبيد له.

ObservateurTN  ()  |Jeudi 11 Novembre 2021 à 13h 00m |           
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