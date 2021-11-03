منع النائب عماد الخميري من التغطية الصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 12:35 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أصدر النائب عماد الخميري الاربعاء 3 نوفمبر بيانا للرأي العام أعلن من خلاله انه تفاجأ بمنعه من التغطية ابصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ.

وحمل عماد الخميري مسؤولية سلامة زوجته لرئاسة الجمهورية داعيا الجهات المعنية الي التراجع عن قرار منعه من التغطية الصحية كما دعا الخميري الحقوقيين الي التدخل والضغط لانهاء هذه المظلمة وفق ما جاء في بيانه.



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