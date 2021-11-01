الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يؤدّي اليمين أمام رئيس الجمهورية تبعا لتعيينه عضوا بالصفة بالمجلس الأعلى للقضاء

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 18:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أدّى القاضي منصف الكشو، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، اليمين أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وذلك تبعا لتعيينه عضوا بالصفة، بالمجلس الأعلى للقضاء.

يُذكر أنه تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 155 مؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2021، صادر بالعدد المنشور يوم 26 أكتوبر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، تسمية القاضي، منصف الكشو، رئيسا أول لمحكمة التعقيب.

وكانت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة يوم 17 سبتمبر 2021، بمقر المجلس الأعلى للقضاء، قرّرت تقديم الترشيح الحصري للقاضي منصف الكشو، لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وجاء في البلاغ الصادر آنذاك عن المجلس، أنه تقرّر إحالة الترشيح على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية.



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