عبير موسى: نحن اليوم نعيش في مقومات دولة الخلافة ولو نشدْ الحكم في جمعة وجه تونس يتغيّر

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 11:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انتقدت الاحد 31 أكتوبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ما اعتبرته جمعا للسلطات وانفرادا بالحكم من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقالت في حوارها على قناة التاسعة " نحن اليوم نعيش في مقومات دولة الخلافة الي فيها البيعة والي ثمة واحد برك يحكم بما فيه القضاء".
وصرحت موسي بأنها في حال وصولها للسلطة وجه تونس سيتغير في أسبوع بل في 24 ساعة من خلال مصارحة الشعب وتوضيح الرؤيا مؤكدة أنها تمتلك مقومات الزعامة وخاصة الشجاعة والوضوح وفق تعبيرها.


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