أيام الأبواب المفتوحة بإقامة كوستا مباشرة على شاطئ شط مريم سوسة

بلاغ صحفي -
يسرنا دعوتكم لحضور أيام الأبواب المفتوحة بإقامة كوستا التي ستقام يومي السبت 6 والأحد 7 نوفمبر.
إقامة كوستا مشروع جديد يقع مباشرة على شاطئ شط مريم سوسة.
لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.
ستتاح لكم الفرصة لزيارة شقة العرض التي استخدم فيها أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي... خاصة وأن فريقنا للإرشاد التجاري سيكون حاضرا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص الأسعار و كل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.
يمكنكم الاستفادة أيضا من الخيارات الواسعة للشقق من S+0 الى S+3والتي لا تزال متاحة ولكم حرية الحجز على الفور.
تخفيضات، لفترة محدودة، في انتظارك، فكن من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.
لا تفوت فرصة القدوم وزيارة كوستا والتمتع بالهدايا والمفاجآت التي ستقدم لك في هذه الأيام المميزة.. سواء كان ذلك للعيش في أيام العطل/ عطلات نهاية الأسبوع أو للاستثمار، فان إقامة كوستا سوف تسعدك.
للمزيد الاستفسار اتصلوا بنا على: 70258805 216+
الايميلinfo@residencecosta.com:
أو قوموا بزيارة موقعنا www.residencecosta.com
يسرنا دعوتكم لحضور أيام الأبواب المفتوحة بإقامة كوستا التي ستقام يومي السبت 6 والأحد 7 نوفمبر.
إقامة كوستا مشروع جديد يقع مباشرة على شاطئ شط مريم سوسة.
لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.
ستتاح لكم الفرصة لزيارة شقة العرض التي استخدم فيها أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي... خاصة وأن فريقنا للإرشاد التجاري سيكون حاضرا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص الأسعار و كل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.
يمكنكم الاستفادة أيضا من الخيارات الواسعة للشقق من S+0 الى S+3والتي لا تزال متاحة ولكم حرية الحجز على الفور.
تخفيضات، لفترة محدودة، في انتظارك، فكن من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.
لا تفوت فرصة القدوم وزيارة كوستا والتمتع بالهدايا والمفاجآت التي ستقدم لك في هذه الأيام المميزة.. سواء كان ذلك للعيش في أيام العطل/ عطلات نهاية الأسبوع أو للاستثمار، فان إقامة كوستا سوف تسعدك.
للمزيد الاستفسار اتصلوا بنا على: 70258805 216+
الايميلinfo@residencecosta.com:
أو قوموا بزيارة موقعنا www.residencecosta.com
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