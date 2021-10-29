تونس: 240 جدافا و جدّافة يشاركون في البطولة الوطنية لتجديف البحر وجائزة تونس الكبرى للتجديف الشاطئي سرعة

تنظّم الجامعة التونسية للتجديف بالتعاون مع النادي البحري للبحرية التونسية بشاطئ حلق الوادي يوم الإثنين 01 نوفمبر 2021 سباقات البطولة الوطنية لتجديف البحر



ويوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 جائزة تونس الكبرى للتجديف الشاطئي سرعة لموسم 2021.



ويشارك في هذه المسابقات 120 جدافا و120 جدّافة من النوادي التالية:

النادي البحري السوسي / الجمعية الرياضية للبحيرة / المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة / النادي البحري للبحرية التونسية / جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة / النادي الرياضي بغار الملح / نادي تيبازا لأنشطة الغوص والرياضات البحرية / النادي الرياضي والثقافي للإدارة العامة للتكوين / جمعية قرقنة الرياضية











