الخطوط التونسية توقع عقد sale and lease back لاقتناء 5 طائرات من نوع "ايرباص 320 نيو"

تمّ عشية يوم أمس الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقرّ الخطوط التونسية توقيع عقد بيع وإعادة تأجير sale and lease back مع شركة إيجار للطائرات هي الأولى على المستوى العالمي، وذلك بإشراف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي وبحضور ثلة من الإطارات السامية للشركة.
وبموجب هذا العقد، ستتمكن الناقلة الوطنية من إقتناء أربع طائرات من نوع "إيرباص 320 نيو"، سيتمّ تسلّم الاولى منها في شهر ديسمبر 2021 أما الثانية والثالثة والرابعة ستكون خلال سنة 2022 على أن يتمّ لاحقا استكمال عملية التعاقد من أجل إقتناء طائرة خامسة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية.
ووفق بلاغ للخطوط التونسية ستتمكن الخطوط التونسية، باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة، بحرصٍ ودعمٍ من الدولة وسلطة الإشراف وأعضاء مجلس إدارتها، من توفير السيولة وتجديد أسطولها تدريجيا وتحسين خدماتها علما وأن طائرات "إيرباص 320 نيو"، المجهزة بأحدث التكنولوجيات، تتميز باقتصادها في استهلاك الوقود.
وبموجب هذا العقد، ستتمكن الناقلة الوطنية من إقتناء أربع طائرات من نوع "إيرباص 320 نيو"، سيتمّ تسلّم الاولى منها في شهر ديسمبر 2021 أما الثانية والثالثة والرابعة ستكون خلال سنة 2022 على أن يتمّ لاحقا استكمال عملية التعاقد من أجل إقتناء طائرة خامسة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية.
ووفق بلاغ للخطوط التونسية ستتمكن الخطوط التونسية، باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة، بحرصٍ ودعمٍ من الدولة وسلطة الإشراف وأعضاء مجلس إدارتها، من توفير السيولة وتجديد أسطولها تدريجيا وتحسين خدماتها علما وأن طائرات "إيرباص 320 نيو"، المجهزة بأحدث التكنولوجيات، تتميز باقتصادها في استهلاك الوقود.
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