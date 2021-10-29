الخطوط التونسية توقع عقد sale and lease back لاقتناء 5 طائرات من نوع "ايرباص 320 نيو"

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 08:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تمّ عشية يوم أمس الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقرّ الخطوط التونسية توقيع عقد بيع وإعادة تأجير sale and lease back مع شركة إيجار للطائرات هي الأولى على المستوى العالمي، وذلك بإشراف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي وبحضور ثلة من الإطارات السامية للشركة.



وبموجب هذا العقد، ستتمكن الناقلة الوطنية من إقتناء أربع طائرات من نوع "إيرباص 320 نيو"، سيتمّ تسلّم الاولى منها في شهر ديسمبر 2021 أما الثانية والثالثة والرابعة ستكون خلال سنة 2022 على أن يتمّ لاحقا استكمال عملية التعاقد من أجل إقتناء طائرة خامسة لتعزيز أسطول الناقلة الوطنية.

ووفق بلاغ للخطوط التونسية ستتمكن الخطوط التونسية، باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة، بحرصٍ ودعمٍ من الدولة وسلطة الإشراف وأعضاء مجلس إدارتها، من توفير السيولة وتجديد أسطولها تدريجيا وتحسين خدماتها علما وأن طائرات "إيرباص 320 نيو"، المجهزة بأحدث التكنولوجيات، تتميز باقتصادها في استهلاك الوقود.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235130



En continu

Toutes les news

الجمعة 29 أكتوبر 2021 | 23 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:27 15:02 12:10 06:40 05:13
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1522°-1622°-1927°-2022°-18
  • Avoirs en devises
    21273,5

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29516 DT        1$ =2,83705 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   500,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة