وزير أملاك الدّولة يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن حفظ ملكيتهم









خلال زيارة فجئية للإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس .



أدى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 ٫ زيارة فجئية للإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس رفقة نبيل عبيدي رئيس الديوان ووديع رحومة حافظ الملكية العقارية.

واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على الدور الهام الذي يقوم به الديوان الوطني للملكية العقارية في حفظ الأملاك الخاصة والعامة وذلك بالنظر إلى عراقة هذه المؤسسة على المستوى الوطني.



وخلال تفقده سير عمل الإدارة الجهوية، طمأن الوزير المواطنين على حفظ ملكيتهم، مشددا على أن المنظومة الرقمية لإدارة الملكية العقارية كشفت مؤخرا عمليات التدليس التي طالت بعض الرسوم العقارية، وانه أمكن بفضل هذه المنظومة التدارك وحفظ الحقوق المرسمة المعنية، مضيفا بأن الوزارة ستتصدّى لكلّ أشكال التحيّل والاختراقات المحتملة.

وكشف الوزير أنه تم الشروع في التحري والبحث على مستوى الوزارة لجرد كل مواطن الخلل التي قد تكون تسربت الى السجلات على مستوى جميع الإدارات المركزية أو الجهوية بالنسبة للملك العام والملك الخاص.

وأوضح الوزير انه تم إدراج جزء كبير من أملاك الدولة على الخارطة الرقمية، مؤكدا حرص الحكومة على رقمنة الإدارة في أقرب الآجال بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة.

وانتهى محمد الرقيق إلى إسداء تعليمات لحافظ الملكية العقارية بضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات المستوجبة بما من شأنه أن يرتقي بجودة الخدمات ويقطع مع الإخلالات الواقع معاينتها.

كما كانت للوزير زيارة خاطفة في نفس اليوم إلى مقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية بن عروس أين تفقّد مسار العمل بمختلف مصالح الإدارة ودعا بالمناسبة كلّ الموظفين والأعوان إلى مزيد البذل والعطاء من أجل المصلحة العامة مشددا على ضرورة تجسيد مبدأ تقريب الخدمات من المواطن وبالجودة المطلوبة.

وأكد الوزير على أهمية تنقية مناخ وأجواء العمل وتكريس ثقافة الاحترام المتبادل بين جميع الأعوان والموظفين بشكل يدعم مردودية مختلف مصالح الإدارة الجهوية.



