سنية الدهماني لسعيّد: خفت أن تسأل على بغلة في العراق ستُسأل على نواب طالبوا بحقهم في العلاج

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان ما يتعرض النائب مصطفى بن احمد من مظلمة فيما يتعلق بحقه في العلاج غير مقبول...
وأضافت سنية الدهماني " قرف وفضيحة ان يصل النائب مصطفة بن احمد لوضعية مأساوية يطلب فيه حقه في العلاج او منة من الرئيس قيس سعيد ليعطي تعليمات بهذا الخصوص".
وقالت سنية الدهماني موجهة كلامها لقيس سعيد " خفت أن تسأل على بغلة في العراق لكنك ستُسأل على كل نائب وكل شخص تحت مسؤوليتك لأنك أوقفت الجرايات والحق في التداوي".
وكان النائب بمجلس نواب الشعب المجمّدة أعماله، مصطفى بن أحمد دعا الثلاثاء 26 أكتوبر وزير الشؤون الإجتماعية إلى التدخل وتمكينه من حقه في العلاج، وذلك بعد إيقاف التأمين الصحي.
وتم نقل مصطفى بن أحمد إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى وعكة صحيّة، إلا أنه فوجئ بإيقاف التأمين الصحي.
وأضافت سنية الدهماني " قرف وفضيحة ان يصل النائب مصطفة بن احمد لوضعية مأساوية يطلب فيه حقه في العلاج او منة من الرئيس قيس سعيد ليعطي تعليمات بهذا الخصوص".
وقالت سنية الدهماني موجهة كلامها لقيس سعيد " خفت أن تسأل على بغلة في العراق لكنك ستُسأل على كل نائب وكل شخص تحت مسؤوليتك لأنك أوقفت الجرايات والحق في التداوي".
وكان النائب بمجلس نواب الشعب المجمّدة أعماله، مصطفى بن أحمد دعا الثلاثاء 26 أكتوبر وزير الشؤون الإجتماعية إلى التدخل وتمكينه من حقه في العلاج، وذلك بعد إيقاف التأمين الصحي.
وتم نقل مصطفى بن أحمد إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى وعكة صحيّة، إلا أنه فوجئ بإيقاف التأمين الصحي.
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