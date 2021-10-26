عام سجنا وخطية مالية في حق رئيس جمعية شمس

اصدرت اليوم هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عام سجنا وخطية مالية ومراقبة ادارية لمدة عامين في حق المحامي ورئيس جمعية شمس" للدفاع عن الاقليات والمثليين منير بعتور وذلك في قضية تعلقت بالاساءة الرسول الأكرم.وكتب بعتور في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجني مدة عام نافذ وبخطية بالف دينار وباخضاعي للمراقبة الادارية مدة عامين من اجل ازدراء النبي محمد”.