القضاء يرفض إبطال الصلح بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 19:54قراءة: 0 د, 44 ث
في تصريح لاذاعة موزاييك، أكد عصام السمعلي " المقدم القانوني" عن السجين محمد عماد الطرابلسي، بأن محكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 رفض طعنين رفعهما المكلف العام بنزاعات الدولة ضد القرار التحكيمي الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة ضد عماد الطرابلسي.

وأضاف السمعلي أن قرارا أول صدر تحت عدد 51188 بخصوص طعن المكلّف العام في حق لجنة التصرف في الأملاك المصادرة للاعتراض على القرار التحكيمي المذكور حيث قضت المحكمة" برفض الاعتراض شكلا وتخطئة الطاعن" المكلف العام" بالمال المؤمن وتغريمه بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي ".

وبخصوص الطعن الثاني وهو في حق الدولة التونسية وذلك للمطالبة بابطال القرار التحكيمي، حيث قررت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء وتحت عدد. 51189. " برفض طلب الابطال وحمل المصاريف القانونية على الطاعن وتخطئته بمبلغ المال المؤمن".

وحسب المقدم القانوني لعماد الطرابلسي فان صدور هذين القرارين يلزم الدولة التونسية بتنفيذ قرار الصلح التحكيمي المبرم بين الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة في حق الدولة التونسية .

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