محاكمة المدير العام للموانئ سابقا بخصوص 3 قضايا

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة بالقطب الاقتصادي المالي في 3 قضايا فساد مالي اتهم فيها المدير العام السابق للموانئ خلال عهد الرئيس الراحل بن علي بالفساد و قد وجهت له تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وللاضرار بالادارة وذلك اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ادعت فيها أن المدير العام السابق ارتكب خلال فترة اشرافه على ديوان الموانئ والمطارات عدة تجاوزات واستيلاءات على مبالغ مالية تابعة للديوان كما كان يمكن مقاولين لهم ولاءات من القيام باشغال بالمطارات على حساب بقية المنافسين حسب ما جاء في نص الشكاية.





تخلف عن الحضور



وبالمناداة على المتهم عبد الرحمان التليلي مدير عام الموانئ والمطارات سابقا تبين انه لم يحضر الجلسة كما تبين للمحكمة ان نتيجة الإختبارات المجراة والمتعلقة بتحديد قيمة الاضرار التى حصلت للدولة جراء تلك التجاوزات لم تحضر بعد فقررت تاخير القضايا الثلاث لانتظار نتيجة الإختبارات ولحضور المتهم في جلسة المحاكمة المقبلة التى اجلت الى شهر جانفي المقبل.



وللتذكير فقد حوكم عبد الرحمان التليلي المدير العام السابق للموانئ والمطارات ب8 سنوات سجنا في قضية فساد مالي خلال فترة ترأسه للموانئ والمطارات.



