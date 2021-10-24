بعد دقّت ساعة الزحف للقذافي، رضا لينين يعلن أنه "دقت ساعة الفرز"‎‎

نشر الاحد 24 أكتوبر، الناشط السياسي وعضو الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد رضا لينين تدوينة أثارت عديد التفاعلات الساخرة حيث شبه النشطاء أسلوبه بأسلوب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وشدد رضا لينين تمسكه بما يعرف بمشروع البناء القاعدي ( التنسيقيات واللجان الشعبية) وقال في تدوينته ان رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى اقناع أعدائه بوجاهة هذا المشروع و تاريخيته بل يحتاج إلى صدق مناصريه في القول و اخلاصهم في العمل ونكرانهم لذواتهم و تقديم المصلحة العامة.وتابع قائلا " لقد حانت لحظة الفرز ولا مجال بعد الآن إلى الخلط بين الحق في الاختلاف و السعي باسم هذا الحق الي تحقيق منافع خاصة تفوق و تتجاوز المصالح العامة لعموم الشعب".