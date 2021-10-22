وزير الإقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الإجتماعية يتدارسان سبل تحسين الأوضاع الإجتماعية

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد صباح اليوم بمالك الزاهي وزير الشؤون الإجتماعية.



وكان اللقاء وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد, مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى دقة الأوضاع الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إصلاحات عميقة للرفع من نسق النمو وخلق الثروة حتى تواصل الدولة لعب دورها الإجتماعي كاملا.



وأكد الجانبان في نفس الإطار أن المكاسب الإجتماعية تتطلب اليوم مزيد العناية والتطوير لتشمل كافة الفئات المعنية بما يضمن لها ظروف عيش أفضل ويخرجها من دائرة التهميش، مشددين على أهمية وضرورة العمل في المرحلة القادمة على وضع إستراتيجيات عملية وآليات متكاملة للإدماج الإقتصادي لفائدة الفئات المهمشة لتشجيعها على المبادرة وبعث المشاريع الصغرى وبما يساعد على مقاومة الفقر وفتح آفاق للتشغيل وخلق مواطن الرزق.



