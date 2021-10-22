بسيس: حديث الرئيس عن حصول مسؤول على 500 مليار من الاتحاد الأوروبي هذي صعيبة تتصدق

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن الصلح الجزائي مع رجال الأعمال يظل أمرا هلاميا ما لم يتم وضع مشروع واضح خاصة وان اغلب هؤلاء تمت محاسبتهم.وأضاف برهان بسيس " بخصوص إيقاف توريد السيارات الفاخرة فهو أمر مفهوم رغم ان هنالك دغدغة للمشاعر مضيفا " الأفضل انه يقول تونس تتجه إلى ترشيد التوريد لان البلاد ممكن أنها قادرة على سياسة تقشف".وتابع بسيس " حديث الرئيس عن حصول مسؤول على 500 مليار من الاتحاد الأوروبي غير مقبول مضيفا " من سيصدق ان الاتحاد الأوروبي يعطي أموال عينية لشخص".