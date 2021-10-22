بسيس: حديث الرئيس عن حصول مسؤول على 500 مليار من الاتحاد الأوروبي هذي صعيبة تتصدق

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 09:09قراءة: 0 د, 33 ث
قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن الصلح الجزائي مع رجال الأعمال يظل أمرا هلاميا ما لم يتم وضع مشروع واضح خاصة وان اغلب هؤلاء تمت محاسبتهم.
وأضاف برهان بسيس " بخصوص إيقاف توريد السيارات الفاخرة فهو أمر مفهوم رغم ان هنالك دغدغة للمشاعر مضيفا " الأفضل انه يقول تونس تتجه إلى ترشيد التوريد لان البلاد ممكن أنها قادرة على سياسة تقشف".
وتابع بسيس " حديث الرئيس عن حصول مسؤول على 500 مليار من الاتحاد الأوروبي غير مقبول مضيفا " من سيصدق ان الاتحاد الأوروبي يعطي أموال عينية لشخص".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234687

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 09h 36m |           
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